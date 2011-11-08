В Луганске в колодце теплотрассы сгорели два бомжа.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Луганской области, пожар произошел вчера в квартале Шевченко.

Возгорание мусора в колодце произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

На месте пожара были обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины, без определенного рода занятий, личность которых устанавливается.