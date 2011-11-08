На Донеччине два человека отравились угарным газом
11:38, 08 ноября 2011Новости регионов
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Полуразрушенная печь
В городе Горловке Донецкой области два человека погибли в результате отравления угарным газом.
Об этом УНИАН сегодня сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области.
В сообщении отмечается, что отравление угарным газом произошло в однокомнатной квартире одноэтажного четырехквартирного частного дома в Никитовском районе Горловке.
В результате погибли мужчина 1954 г.р., который арендовал данное жилье, и женщина, анкетные данные которой устанавливаются.
Предварительная причина происшествия - нарушение правил эксплуатации печного отопления: мужчина и женщина пытались разжечь полуразрушенную печь, в результате чего угарный дым пошел в помещение.
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