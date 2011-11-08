Харьковскому центру детской нейрохирургии купили оборудование

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, Харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС и народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН передали детскому нейрохирургическому отделению харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи нейродиагностическую систему "Nicolet Endeavor CR" стоимостью 854 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА, приобретение нейродиагностической системы "Nicolet Endeavor CR" стало возможным благодаря сбору средств от благотворительного аукциона "Искусство милосердия", который прошел в Киеве в апреле 2011 года по инициативе "Международного благотворительного фонда Александра Фельдмана".

Руководитель центра детской нейрохирургии А.ДУХОВСКИЙ отметил, что американская нейродиагностическая система "Nicolet Endeavor CR" уникальна для Украины. "Она предназначена для мониторинга нейрофизиологических показателей головного мозга во время проведения операции. Это особенно важно для успешного хирургического удаления опухолей головного и спинного мозга, благодаря чему онкобольные дети получают реальный шанс на выздоровление", - объяснил А.ДУХОВСКИЙ.

Он также подчеркнул высокую потребность в таком оборудовании, но отметил, что очереди на него не будет: «Пациенты будут проходить обследование и лечение на протяжении одного-двух дней. Ежегодно в таком обследовании нуждаются около 30 детей", - сказал руководитель центра нейрохирургии.

Врачи, которые будут работать с этим оборудованием, проходили специальное обучение в Германии.

*** Детское нейрохирургическое отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. А.И.Мещанинова открыто в 1994 году и является единственным в Харьковской области. В отделении работают врачи первой и высшей квалификационных категорий. За годы работы в отделении оказана помощь около 50 тыс. больных и травмированных детей в возрасте до 18 лет, проведено свыше 11 тыс. операций. В настоящее время для детского нейрохирургического отделения планируется открыть специализированное детское реанимационное отделение.