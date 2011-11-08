В Тернопольской области в школе внезапно умер 9-классник

В Тернопольской области в школе внезапно умер девятиклассник.

Как сообщил корреспонденту УНИАН и.о. начальника областного управления образования Владимир ДОЛИННЫЙ, трагедия произошла вчера после 4-го урока в селе Иванчаны Збаражского района.

«После урока физики ученики выбежали на баскетбольную площадку возле школы. Парень бросил мяч другому, и после этого сразу упал на землю. Рядом находятся сельсовет и амбулатория, поэтому к нему быстро вызвали врача, кроме медсестры на месте был врач из Збаража, и они начали колоть все необходимое, проводить действия по реанимации», – сообщил В.ДОЛИННЫЙ.

Вскоре, по его данным, в школу прибыла скорая медицинская помощь. Однако парень умер по пути в больницу.

«Что стало причиной смерти, будет установлено после вскрытия. Пока предположений нет, поскольку парень был физически развит, на здоровье не жаловался, принимал участие в спортивных соревнованиях», – отметил В.ДОЛИННЫЙ.