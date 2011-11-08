В Ивано-Франковске начали строить перинатальный центр

В Ивано-Франковске на территории областной клинической больницы начали строительство областного перинатального центра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

По словам губернатора Михаила ВЫШИВАНЮКА, который принял участие в закладке в фундамент перинатального центра капсулы с посланием грядущим поколениям, центр планируют ввести в эксплуатацию в 2013 году.

«Строительство перинатальных центров является национальной программой Украины, - заметил руководитель области. - Это идея Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. В этом году в государстве построено три таких центры, в следующем году планируется соорудить еще пять».

Священники освятили место строительства.

Областной перинатальный центр в Ивано-Франковске рассчитан на 150 больничных коек; это и поликлиника, и лаборатория. Ориентировочная стоимость будущего центра 170 млн. грн. На строительство направят в основном государственные средства.

«В текущем году на строительство Ивано-Франковского современного перинатального центра во исполнение поручения Президента Украины из государственного бюджета выделено 8 млн. грн., - рассказал журналистам заместитель председателя облгосадминистрации Руслан ГУСАК. - За эти средства планируется начать строительство поликлиники, подвести все коммуникации, построить отдельную электрическую подстанцию. На следующий год предусмотрен транш на уровне 30 млн. грн.»