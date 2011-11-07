В столице расширят сеть детсадов для больных детей

В Киеве будут расширять сеть детских садиков и отдельных групп компенсирующего типа для детей с особенностями психофизического развития.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, такую резолюцию приняли участники городской научно-практической конференции «Дети с особыми потребностями в дошкольных учебных заведениях», которая состоялась в Киеве с участием педагогов, медиков, представителей соответствующих государственных служб и других специалистов.

Заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО отметил, что для предоставления своевременной помощи таким детям в столице ежегодно открываются дополнительные группы компенсирующего типа. В прошлом году сеть детсадов пополнилась 10 санаторными и 15 специальными группами разных профилей. К началу же нынешнего учебного года заработало еще 12 специальных и 2 санаторных группы.

Однако этих шагов недостаточно, поэтому участники конференции решили расширить сеть дошкольных учебных заведений инклюзивными группами для детей с особыми потребностями, обеспечив их деятельность надлежащим материально-техническим, научно-методическим сопровождением и кадрами.

Также при районных психолого-медико-педагогических консультациях будет создана система консультирования родителей, которые воспитывают таких детей. Своими профессиональными советами будут делиться такие узкие специалисты, как офтальмолог, тифлопедагог, педагог-дефектолог, учитель-логопед, практический психолог, социальный педагог и другие.

Согласно информации Главного управления образования и науки КГГА, в 2010-2011 учебном году 17 детей с синдромом Дауна посещали дошкольные учебные заведения по месту жительства, где получали помощь от специалистов по коррекционной педагогике. На сегодняшний день в детсадах города насчитывается уже 27 таких малышей. С 1 сентября в Оболонском районе начат педагогический эксперимент по открытию инклюзивных групп для детей с недостатками слуха и расстройствами спектра аутизма. В настоящее время там находятся 6 мальчиков и девочек.

Как отмечали участники конференции, современный темп жизни, технологизация общества, тяжелая экологическая ситуация приводят ко всемирной проблеме ухудшения состояния здоровья людей, росту количества детей, которые имеют недостатки развития. Только в Киеве среди общего количества детей дошкольного возраста этот процент за три года увеличился с 19% до 21,7% (больше 16 тысяч дошкольников). Большинство детей с недостатками развития посещают детсады компенсирующего типа, среди которых 67 санаторных и 85 специальных учебных заведений. В них получают дошкольное образование и получают коррекционную помощь больше 14 тыс. детей (15% общего количества детей, охваченных дошкольным образованием).