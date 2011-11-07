Россиянка вывозила в Москву 17-летнюю девушку

Работники Управления по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми ГУМВД в Днепропетровской области задержали 28-летнюю гражданку России, которая пыталась для занятия проституцией вывезти в Москву поездом 17-летнюю девушку.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в области.

Как установили правоохранители, злоумышленница вербовала граждан Украины и переправляла их в Москву с целью сексуальной эксплуатации.

Завербованная несовершеннолетняя жительница Днепропетровской области возвращена домой. Задержанная гражданка РФ находится в СИЗО Днепропетровска. В отношении нее следственным отделом Красногвардейского райотдела милиции Днепропетровска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека) Уголовного кодекса Украины.