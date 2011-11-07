Луганщина: госпредприятие загрязнило реку Лугань стоками

Государственное предприятие «Луганская областная дирекция по ликвидации убыточных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» нанесла убытки государству в 6 млн. грн. в результате загрязнения реки Лугань.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции в Луганской области.

В ходе внеплановой проверки сотрудники экологической инспекции установили факт сброса стоков с водоотливов ликвидированных шахт «Голубовская» и «Центральная-Ирмино» в реку Лугань без наличия утвержденных нормативов. Предприятию начислены убытки на сумму 6 млн. 459 тыс. грн.

Материалы направлены в Стаханово-Алчевскую межрайонную природоохранную прокуратуру.