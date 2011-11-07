9 лет - за убийство своего сына

Богунский районный суд Житомира к 9 годам лишения свободы приговорил 55-летнего житомирянина, который убил своего сына.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области со ссылкой на заместителя прокурора Житомира Сергея ГОРОХОВА.

По его словам, убийца осужден согласно ч.1 115 ст. Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Заместитель прокурора отметил, что конфликт между отцом и сыном возник 9 июня 2010 года после общего распития спиртного.

«Тогда мужчина нанес сыну тяжелые телесные повреждения в грудь, шею и голову, таким образом убив его. Молодой мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы в виде перелома костей черепа», - сказал С.ГОРОХОВ.

Он также уточнил, что после убийства отец расчленил тело сына. Вскоре милиция по подозрению в этом преступлении задержала убийцу и возбудила против него уголовное дело по факту умышленного убийства.

Во время следствия мужчина в содеянном признался и рассказал правоохранителям подробности трагедии. Стало известно, что для того, чтобы скрыть преступление, убийца несколько дней разносил по частям расчлененное тело сына и прятал в разных районах Житомира.