Больницы Краматорска получили лишь 35% объема вакцин

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Донецк. 5 ноября. УНИАН. Лечебные учреждения Краматорска Донецкой области за 10 месяцев текущего года получили только 35% объема вакцины от необходимого.

Об этом сообщает сайт «Новости Краматорска» со ссылкой на детского врача-иммунолога Викторию МИРОШНИЧЕНКО.

Краматорск за январь-октябрь получил 3040 вакцин, при том, что по плану, например, в вакцине АКДС нуждаются 8740 человек, отметила она.

«Но в то же время, чтобы не выбиваться из календаря прививок, родители могут сами купить прививку в аптеке и привить ребенка. Стоимость вакцины - до 200 грн.», - добавила В.МИРОШНИЧЕНКО.

Она подчеркнула, что если возникнет ситуация, когда 95% населения окажутся непривитыми, может возникнуть угроза эпидемии.

По словам В.МИРОШНИЧЕНКО, в настоящее время, к сожалению, в Краматорске количество непривитых детей растет. «Если раньше непривитыми были только дети-аллергики, то с начала года детей, родители которых отказались от вакцинации, уже 480», - констатировала иммунолог.