Водитель сбил дедушку, положил ему в карман 150 грн и скрылся

В Ивано-Франковской области водитель автомобиля сбил 81-летнего мужчину, положил ему в карман 150 гривен и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Ивано-Франковской области, по словам заместителя начальника Галицкого райотдела милиции Ивана МИХАЙЛИШИНА, вскоре злоумышленника задержали. Он сразу признал свою вину.

Пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги.

Проводится доследственная проверка. В отношении водителя может быть возбуждено уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).