Кировоградщине не хватает 3 тысячи врачей и медсестер

В Кировоградской области дефицит врачей составляет 1,7 тыс. человек, младших специалистов с медицинским образованием – почти 1,1 тыс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии Кировоградской облгосадминистрации сообщил начальник Главного управления охраны здоровья ОДА Николай БЕНЕТ.

По его словам, в лечебно-профилактических заведениях области на сегодняшний день вакантны 355 должностей врачей и 531 должность среднего медицинского персонала. На начало года укомплектованность врачами в области составляла 67,4% (в Украине – 80,8%), младшими специалистами – 90,1% (95,2%).

«Еще более сложной является кадровая ситуация на селе. 30 врачебных амбулаторий вообще функционируют без врачей. С 2005 года укомплектованность медицинских заведений в сельской местности уменьшилась с 66% до 53%, участковых больниц – с 66% до 58%», - заметил Н.БЕНЕТ.

По его словам, ежегодно направление на работу врачами в Кировоградской области получают около 150 выпускников медицинских вузов, но лишь половина из них остаются. При этом государственный заказ по формированию кадрового состава медицинских работников области выполняется.

«К нам ежегодно направляют своих выпускников Донецкий и Луганский медицинские университеты, но они не хотят здесь работать. К сожалению, механизма, который бы заставил их возместить средства, потраченные государством на обучение, нет», - отметил Н.БЕНЕТ.

Средняя зарплата врача в Кировоградской области составляет 2,3 тыс. грн., младшего специалиста – 1,650 тыс. грн. Кроме того, в области низкий уровень обеспечения жильем. В 2011 году жилье получили 7 врачей при потребности 64, отмечалось на коллегии.