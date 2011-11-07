Черкащане оставили в больницах свыше 1 млн взносов

Жители Черкасс в этом году оплатили больничным заведениям города свыше 1 миллиона гривен благотворительных взносов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на директора департамента здравоохранения Олега СТАДНИКА.

По его словам, городские медицинские заведения уже использовали из этой суммы 782 тыс. грн. Эти средства были потрачены на те нужды, которые не финансируются государством. В частности, некоторая часть денег пошла на закупку медикаментов, нового оборудования, на ремонт, приобретение продуктов питания и другие текущие расходы.

Кроме того, отныне каждый черкащанин может проконтролировать, на что и в каком количестве тратятся денежные благотворительные взносы, оставленные ими в лечебных учреждениях города. Отчеты по каждому медицинскому учреждению еженедельно власть обещает размещать на сайте горсовета.