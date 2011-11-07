Луганщина: подростки раздели и жестоко избили одноклассницу

В Ровеньках Луганской области девять 14-летних подростков избили и раздели догола свою одноклассницу.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Луганской области.

По информации правоохранителей, 14-летняя девочка встретила во дворе своих сверстников – четверых девочек и пятерых юношей. После этого вся компания отправилась в недостроенное многоэтажное здание. Подростки планировали играть в прятки. По правилам молодые люди определяли, кто будет искать конкретную девочку. Решение 14-летнего молодого человека, который выбрал пострадавшую, не понравилось одной из ее подруг.

«Вначале девочку силой поставили на колени, связали веревкой руки, после чего стали бить носками обуви по лицу. Она упала, а ее «подруги» стали каблуками наносить удары по спине и таскать ее за волосы», - рассказали в пресс-службе.

В присутствии мальчиков «подруги» полностью раздели девочку, вывели на балкон седьмого этажа этого же недостроенного здания, вытянули кляп изо рта и заставили громко кричать непристойные выражения.

Ни один из мальчиков за нее не заступился. Кто-то снимал происходящее на мобильный телефон.

Когда окровавленная потерпевшая попыталась кричать и звать на помощь, одна из ее одноклассниц достала из куртки свой носовой платок и заткнула им рот своей жертвы.

«После того, как подростки увидели, что она стала терять сознание, они испугались, одели ее и отвели домой к одной из «подруг», чтобы там скрыть следы преступления. Здесь в квартире они выкупали потерпевшую, смыв кровь с ее тела. Теперь они были абсолютно уверены, что она не сможет никому доказать, что над ней издевались. Избитая девочка пришла домой, где все рассказала своей маме... После того, как ее стало тошнить, женщина поняла, что у дочери сотрясение мозга, и она немедленно повезла ее в больницу», - говорится в сообщении.

Медики обнаружили на лице пострадавшей ушибы мягких тканей, две гематомы на голове, кровоподтеки и ссадины по всему телу. Диагноз – сильное сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 УК Украины (злостное хулиганство). Все лица, причастные к нанесению телесных повреждений девочке, будут привлечены к уголовной ответственности. В настоящее время все четыре девочки, избивавшие свою одноклассницу, находятся под подпиской о невыезде.

