Черниговщина: для больного ребенка приобрели инсулиновую помпу

В Черниговской области за средства, собранные во время благотворительной акции "Сердце к сердцу", приобрели инсулиновую помпу для больного ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания пресс-клуба "Деловое слово" Управления по делам прессы и информации Черниговской ОГА сообщил председатель наблюдательного совета Всеукраинского благотворительного фонда "Сердце к сердцу" Ежи КОНИК.

По его информации, во время акции в Черниговской области было собрано 23 тыс. 210 грн. Еще 6 тыс. грн. (за счет остатков средств из других областей) добавил фонд, что дало возможность приобрести инсулиновую помпу Dana IIS с комплектом расходных материалов. Инсулиновая помпа – это комплекс с управляющим устройством, резервуаром для инсулина и системой катетеров, предназначенный для введения этого гормона в организм человека, который позволяет уменьшить количество инъекций до одной в 3-5 дня.

Как отметили представители организации, собранных средств было достаточно для приобретения лишь одной помпы, что поставило перед тяжелым выбором членов организационного комитета. В конечном счете, после встреч и консультаций с родителями по взаимному согласию был избран ребенок, который получил помпу, это Костя ЖИБИР. Аппарат передали матери больного ребенка.

Е.КОНИК также заметил, что в этом году в Украине в рамках акции удалось собрать более 4 млн. грн., а всего за 6 лет ее проведения – более 12 млн. грн. В Польше же, где и быть положено начало этой акции 20 лет назад, за все время ее проведения небезразличные граждане собрали около 200 млн. евро. Он отметил, что количество собранных денег напрямую зависит от общественной огласки и популяризации акции.

Шестая ежегодная всеукраинская благотворительная акция "Сердце к сердцу" проходила с 1 по 15 мая 2011 года под лозунгом помощи детям, больным сахарным диабетом. Мероприятие, в котором приняли участие более 600 волонтеров, проходило во всех общеобразовательных, внешкольных, профессионально-технических, высших учебных заведениях области, а также на предприятиях, организациях и учреждениях разных форм собственности. Лидерами по сбору средств стали г. Чернигов, Репкинский, Черниговский, Носовский, Бахмачский районы.

В Черниговской области заболеваемость сахарным диабетом является актуальной проблемой. Сейчас на учете состоят 185 детей с этим заболеванием, и ежегодно диагноз «сахарный диабет» устанавливают еще 25-30 детям. В этом году эта болезнь уже выявлена у 23 детей.