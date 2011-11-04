В Киеве взорвался гараж

В Оболонском районе Киева взорвался гараж.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, инцидент произошел около полудня в гаражном кооперативе «Минский».

По предварительным данным, взорвался баллон с не установленной смесью. В результате взрыва один гараж разрушен, еще два повреждены.

Жертв и пострадавших нет.

На место происшествия выехали оперативные подразделения милиции и МЧС.