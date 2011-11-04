В Киеве взорвался гараж
16:04, 04 ноября 2011Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
В Оболонском районе Киева взорвался гараж.
Как сообщили УНИАН в столичной милиции, инцидент произошел около полудня в гаражном кооперативе «Минский».
По предварительным данным, взорвался баллон с не установленной смесью. В результате взрыва один гараж разрушен, еще два повреждены.
Жертв и пострадавших нет.
На место происшествия выехали оперативные подразделения милиции и МЧС.
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