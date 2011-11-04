В Киеве студент «заминировал» ПТУ

В Киеве студент «заминировал» профтехучилище.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, в частности, вчера, 3 ноября, в милицию на телефон спецлинии “102” позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что в помещении одного из столичных ПТУ заложена взрывчатка.

Принятыми мерами установлено, что это безосновательное сообщение из хулиганских побуждений сделал 16-летний житель Броварского района Киевской области, студент отмеченного учебного заведения.