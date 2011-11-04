В Киеве стартовала французская кампания по профилактике ВИЧ

В Киеве стартовала информационная кампания по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, подобная той, которая была проведена во Франции в 2009 году Национальным институтом здравоохранения (INPES), цель которой - распространение соответствующей информации среди населения, прежде всего молодежи, и противодействия дискриминационному отношению к людям с ВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщили представители организаторов кампании: Посольства Франции в Украине, Французского института в Украине, Общества Красного Креста Украины и Французского Красного Креста.

Кампания предусматривает размещение информационных материалов в столичном метрополитене и в образовательных заведениях Киева.

Кроме того, с 3 до 25 ноября в книжном магазине-кафе «Бабуин» будет действовать выставка «Знать – это уже бороться», которая в доступной форме будет рассказывать о вирусе СПИДа с научной точки зрения. Также будет открыта экспозиция тематических плакатов Общества Красного Креста Украины.

Атташе по вопросам сотрудничества Посольства Франции в Украине Лоранс ЛЕВОДЕЛЬ на пресс-конференции подчеркнула, что согласно отчету Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЕЙДС) и Всемирной организации здравоохранения, Украина, к сожалению, остается в стороне от общемировой тенденции снижения темпов распространения ВИЧ/СПИДа - 1,3% украинцев в возрасте от 15 до 49 лет являются носителями вируса, но только каждый четвертый из них знает о своем ВИЧ-позитивном статусе, большинство ВИЧ-инфицированных узнают об этом уже на критической стадии болезни.

В свою очередь, главный советник заведений здравоохранения Франции, директор Департамента международных отношений Министерства здравоохранения Франции Стефан МАНСЁН отметил, что сегодняшняя ситуация с ВИЧ/СПИДом в Украине напоминает ту, которая была во Франции, и поэтому Украине не нужно «придумывать велосипед», а вместо этого стоит воспользоваться предложенным опытом.

В частности, по его словам, в борьбе с ВИЧ/СПИДом необходимо соблюдать три ключевые этапы: информационное предупреждение общества, выявление заболевания, доступ к медицинской помощи.

Кроме того, С.МАНСЁН рассказал о презентации французской системы профилактики и медицинской помощи людям, которых затронула проблема ВИЧ/СПИДа, проведенную им в Министерстве здравоохранения Украины, а также о встрече с украинскими больными, которые, принимая лучшие современные медикаменты, получают медицинскую помощь дома.

«Вчера утром, посещая больных Красного Креста, я увидел, что эти медикаменты есть, они доступны, по крайней мере, для тех семей, которые я видел, это самое последнее поколение медикаментов, которые сейчас используются во Франции и в других странах, то есть они доступны сейчас в Украине», - поделился впечатлениями С.МАНСЁН.

«Если же говорить об общих впечатлениях от встречи в министерстве, мы увидели большую заинтересованность, в частности, в той сфере, которая касается предоставления медицинской помощи, доступа к ней», - добавил он, отметив, что со своей стороны подтвердил намерение Франции поддерживать Украину в борьбе с ВИЧ/СПИДом как через сотрудничество с посольством, так и через финансовую помощь Глобального фонда борьбы со СПИДом, в котором Франция является одним из основных доноров.

Отвечая на вопрос журналистов относительно ситуации с лекарствами в Украине, заведующий международного отдела Общества Красного Креста Украины Валерий СЕРГОВСКИЙ сказал, что его организация старается, чтобы все ее пациенты были обеспечены лекарствами, но, конечно, Красный Крест не может взять на себя функции Минздрава по обеспечению больных антиретровирусной терапией, которая является основой профилактики ВИЧ/СПИДа.

«Эта работа должна обеспечиваться органами здравоохранения. К сожалению, финансовые возможности не могут у нас полностью обеспечить», - добавил он.