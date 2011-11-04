"Народные умельцы" делали «Calgon» из синьки и соли

Правоохранительные органы пресекли деятельность в Черновцах подпольного цеха по изготовлению поддельного средства для смягчения воды в стиральных машинах «Calgon».

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, организовал подпольный цех 39-летний черновчанин. На его складе в Черновцах сотрудники милиции обнаружили 15 тонн пищевой соли «Экстра» и 2 тонны синьки, из которой и производилось средство. Также была изъята 21 тысяча пачек готовой продукции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.