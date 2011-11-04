В Черниговской области горела школа

В селе Лукнив Коропского района Черниговской области 3 ноября произошел пожар в помещении общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Черниговской области, первым пожар обнаружил местный житель, который примерно в шесть часов утра проезжал мимо школы на работу. О происшествии он сообщил сельскому председателю, а затем позвонил по телефону спасателям.

Пожарники Коропского районного отдела УМЧС в области ликвидировали пожар и предупредили распространение огня на другие помещения. Пострадавших в результате пожара нет.

Вероятной причиной пожара называют поджог. Поскольку во время расследования причины пожара установлено, что одно из окон игровой комнаты учебного заведения со стороны двора было разбито. На месте происшествия работают оперативные группы УМЧС и УМВД в области.

За последние две недели в селе Лукнив это уже второй пожар в образовательном заведении. 17 октября произошел пожар в детском садике, который находится на территории школы. Тогда из-за пожара был решен вопрос временного пребывания детей в помещении школы, где 3 ноября опять возник пожар.