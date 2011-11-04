Харьковщина: 26 детей отравились в школьной столовой капустой

26 учеников в возрасте от 6 до 16 лет средней общеобразовательной школы в с. Бердянка Зачепиловского района Харьковской области вчера не пришли в школу в связи с пищевым отравлением.

Как сообщает ГУ МЧС в Харьковской области, дети почувствовали недомогание 2 ноября, когда вернулись из школы. По предварительным данным, заболевание детей было вызвано принятием в пищу капусты в школьной столовой. Окончательная причина заболевания устанавливается.

На место происшествия выезжала оперативная группа ГУ МЧС в Харьковской области, представители СЭС, работники медицинской службы и МВД. Комиссия объехала все места проживания детей для выяснения обстоятельств. Состояние здоровья детей на данное время стабильное, угрозы для жизни нет, дети не госпитализированы.