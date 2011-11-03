Полтавщина: чернобыльцам на лекарства выделят более 1 млн
16:41, 03 ноября 2011Новости регионов
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Обещает ОГА
Власти Полтавской области планируют выделить в 2012 году чернобыльцам на лекарства более 1 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время заседания Общественного совета при облгосадминистрации заместитель председателя ОГА - руководитель аппарата облгосадминистрации Валерий ПАРХОМЕНКО.
По его словам, областное управление социальной защиты населения уже готовит запрос, который внесут дополнительно на ближайшую сессию областного совета.
«Это не такие большие средства, и мы выполним это. К тому же, рассмотрим еще ряд вопросов по этой теме. В частности, закупки льготных путевок чернобыльцам и т.д.», - сказал он.
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