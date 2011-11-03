В Черновцах 15-летний школьник порезал ножом одноклассника

В Черновцах 15-летний ученик 10-го класса во время школьного перерыва порезал ножом одноклассника.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, в милицию поступило сообщение из детской областной клинической больницы о том, что к ним поступил 15-летний школьник с непроникающими порезами спины, которые он получил во время конфликта с одноклассником.

Буковинская милиция инцидент не комментирует. Директор школы и оба его заместителя уволены.

По данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, ножевые ранения стали результатом недоразумения между девятиклассниками.