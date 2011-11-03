В Черновцах 15-летний школьник порезал ножом одноклассника
15:59, 03 ноября 2011Новости регионов
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Директор и заместители уволены
В Черновцах 15-летний ученик 10-го класса во время школьного перерыва порезал ножом одноклассника.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, в милицию поступило сообщение из детской областной клинической больницы о том, что к ним поступил 15-летний школьник с непроникающими порезами спины, которые он получил во время конфликта с одноклассником.
Буковинская милиция инцидент не комментирует. Директор школы и оба его заместителя уволены.
По данному факту проводится проверка.
По предварительным данным, ножевые ранения стали результатом недоразумения между девятиклассниками.
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