В Виннице поблизости от АЗС горел склад стройматериалов

В Виннице поблизости от автозаправочной станции и большого торгового центра горел склад строительных материалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области, возгорание помещения склада произошло вчера около 15:40. На место происшествия для ликвидации пожара были направлены около 30 сотрудников пожарной службы и 5 машин спецтехники.

Около 17 часов пожар был ликвидирован.

Предварительно, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при выполнении сварочных работ в помещении склада.

Сейчас на месте работают сотрудники милиции для установления окончательных причин возгорания и выяснения убытков, нанесенных пожаром.

На территории, где произошел пожар, находятся три складских помещения ориентировочной площадью по тысяче квадратных метров каждое.