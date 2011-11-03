В Харьковской области мужчина пришел в больницу с пулеметом

Работники Изюмского городского отдела ГУ МВД Украины в Харьковской области задержали 50-летнего жителя Изюма, который пришел с пулеметом в центральную районную больницу выяснять отношения со своей 44-летней сожительницей.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, перед тем, как прийти в больницу, мужчина избил женщину, и она оказалась на больничной койке. На следующий день, решив отомстить женщине за то, что она обратилась к врачам, а о драке стало известно милиции, мужчина в больнице опять нанес женщине многочисленные удары костылем. После общения с милицией через несколько часов мужчина вернулся в больницу, но уже с пулеметом. Оружие у мужчины благодаря хитростям сумел выманить врач, который сразу же закрылся в ординаторской и вызвал милицию.

Прибывшая в больницу следственно-оперативная группа задержала хулигана и изъяла оружие. Оказалось, что в пулемете Дехтярева (времен Великой Отечественной войны) отсутствует ударно-спусковой механизм. Мужчина был членом поисковой группы, которая занималась раскопками и перезахоронением солдат, и пулемет нашел во время раскопок.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 122 (преднамеренные средней тяжести телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Задержанный находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее он был осужден за незаконное хранение взрывчатых веществ с испытательным сроком в один год.