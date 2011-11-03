Черниговщина: автомобиль наехал на двух велосипедистов

В Черниговской области автомобиль наехал на двух велосипедистов, один из них погиб.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, дорожно-транспортное происшествие случилось в г. Щорс.

Водитель автомобиля ВАЗ-2109 при разъезде со встречным автомобилем совершил наезд на двух велосипедистов. В результате аварии велосипедист, 1977 года рождения, от полученных телесных повреждений погиб на месте аварии.