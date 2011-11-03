Ривненщина: чем отравились лицеисты?

В Ривненской области прокуратура и СЭС выясняют причины отравления 17 учащихся Сарненской школы-коллегиума № 1.

Об этом УНИАН сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной государственной администрации.

По их данным, 17 учеников, которые были госпитализированыс предварительным диагнозом «пищевая токсификация», находятся в инфекционном отделении райбольницы. Состояние детей - легкой и средней степени тяжести.

Предварительно установлено, что, скорее всего, дети отравились во время трехдневной туристической поездки в Закарпатскую область.

По факту пищевого отравления детей прокуратура Сарненского района проводит проверку в порядке ст. 97 УПК Украины.

К проведению проверки и установлению причины заболевания привлечены сотрудники санитарно-эпидемиологической службы и органов внутренних дел.

В интервью местным СМИ главный санитарный врач области Геннадий ШЕВЧЕНКО отметил в то же время, что до сих пор окончательно не выяснено, где именно и чем отравились школьники. Сами пострадавшие утверждают, что на Закарпатье ели свежие продукты.

«Остатков еды у них нет, дети приехали пустыми… Исследовать что-либо и сказать, что это произошло в Ривненской, Львовской или Закарпатской области, мы пока не можем. Мы дали запрос в эти области, и сами также разбираемся», - отметил Г.ШЕВЧЕНКО.