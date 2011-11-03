На ликвидацию последствий оползня выделено 100 тыс. грн

На ликвидацию следствий оползня, который вчера произошел в Днепропетровске, из целевого фонда местного бюджета выделено 100 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета со ссылкой на городского председателя Ивана КУЛИЧЕНКО.

По информации пресс-службы, специалисты Днепропетровской государственной академии строительства и архитектуры обследовали склон, где произошел оползень, и работают над рекомендациями по его укреплению. Работы начнутся сегодня.

По предварительным данным, повреждений сетей газо- и водоснабжения на прилегающей территории не произошло, работа по обследованию инженерных сетей продолжается. Жителям расположенных неподалеку домов газ и воду отключать не будут.

Как сообщал УНИАН, оползень на территории двух гаражных кооперативов в Кировском районе Днепропетровска произошел 2 ноября утром на площади около 1000 кв. м. В результате оползня 15 гаражей разрушены, 13 гаражей и 8 легковых автомобилей повреждены. Жертв и пострадавших нет. Причина оползня устанавливается.