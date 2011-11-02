В больницах Киева стали брать больше денег с приезжих

В киевских медучреждениях увеличились суммы взносов, которые берут с приезжих.

Об этом пишет газета "Сегодня" (№245 от 2 ноября).

Издание отмечает, что если в 2010 году с приезжих брали за постановку на обслуживание в поликлинике до 200 грн., то сейчас - до 300 грн. и предъявление договора об аренде квартиры. А в роддомах - до 1,5 тыс. грн., хотя в 2010 году было 700 грн.

Как пишет «Сегодня», деньги берут через кассу, выдавая чек, в котором значится, что это благотворительный взнос. В противном случае обслуживать отказываются. Газета отмечает, что согласно закону о борьбе с коррупцией, который вступил в силу 1 июля, такие взносы могут быть лишь добровольными, а за вымогательство для главврачей и прочих должностных лиц наступает уголовная ответственность.

Также издание сообщает, что в главке здравоохранения не скрывают, что просят с приезжих деньги и считают это законным. «Если человек, который проживает в одном районе, хочет обслуживаться в поликлинике другого района, ему достаточно написать заявление. На весь Киев финансирование идет из единого бюджета. А значит, если с вас требуют деньги, можете смело отказаться и пожаловаться в главк здравоохранения. С приезжими иначе. По скорой они обслуживаются бесплатно. Все остальное - по заявлению и по благотворительному взносу. Есть расчеты, сколько в среднем идет на того или иного пациента в год. В зависимости от этого рассчитываются и взносы на его обслуживание», - сообщил «Сегодня» начальник главка Виталий МОХОРЕВ.

В то же время юрист Роман МАРЧЕНКО в комментарии изданию сказал: «Если главврач требует некий благотворительный взнос, он нарушает закон. Это вымогательство. И неважно - приезжий человек или нет».