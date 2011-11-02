Японцы подарили детской больнице в Житомире медаппаратуру

Житомирская областная детская больница получила от организации «Японская техническая помощь медицины» наркозно-дыхательный аппарат стоимостью 320 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, подарок передали члены японской делегации во главе с представителем благотворительной организации.

Главное назначение аппарата – быстрое и безболезненное введение и выведение детей из наркоза, проведения низкочастотной анестезии и искусственной вентиляции легких. Кроме того, аппарат дает возможность использования севарана – сверхсовременного и сверхэффективного наркоза.

На церемонии отмечалось, что сотрудничество Житомирской области с японскими друзьями продолжается с 1990 года. За это время от японских благотворительных организаций Житомирской областной детской больнице была оказана помощь в виде медикаментов и медицинского оборудования на общую сумму 1,3 млн. дол.