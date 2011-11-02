В Житомире семья отравилась угарным газом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области, сегодня в Житомирскую центральную городскую больницу № 2 с диагнозом "отравления угарным газом" госпитализированы два человека: 33-летний глава семьи и его 29-летняя жена, их годовалый сын попал в Житомирскую городскую детскую больницу.

В настоящее время состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести.

Трагическое происшествие произошло сегодня ночью в Житомире по ул. Котляревского. Его подробности в настоящее время устанавливаются.