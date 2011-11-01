В Киеве авто на тротуаре сбило трех пешеходов

Милиция разыскивает свидетелей ДТП в Голосеевском районе Киева, во время которого водитель автомобиля Volkswagen Transporter выехал на тротуар, сбил трех пешеходов, повредил киоск и исчез с места происшествия.

Как сообщает ГАИ г. Киева, событие произошло в Голосеевском районе столицы 30 октября около 19.00. Так, на проспекте Глушкова, неподалеку от остановки общественного транспорта ТЦ «Магеллан», водитель автомобиля Volkswagen Transporter по неизвестным причинам выехал на тротуар, где совершил наезд на электроопору.

От удара авто отбросило на киоск «Цветы». Травмы получили три женщины, которые стояли возле остановки общественного транспорта, - две киевлянки (32 и 62 лет соответственно) и 50-летняя жительница г. Фастова. С тяжелыми травмами пострадавшие были доставлены в больницу.

Совершив ДТП, водитель бросил свой автомобиль и скрылся с места происшествия. По данным очевидцев, кроме водителя в салоне автомобиля находился еще и пассажир, но он также скрылся. Теперь выясняются все обстоятельства ДТП.

Столичная Госавтоинспекция обращается к свидетелям с просьбой предоставить информацию о ДТП на телефон горячей линии 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно).