На Волыни во время пожара погибла семейная пара
16:14, 31 октября 2011Новости регионов
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Мужчина курил в постели
В Волынской области во время пожара в доме погибла семейная пара.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС в Волынской области.
Трагедия произошла вчера в селе Розничи Маневицкого района - сильный дым из окон жилой комнаты заметили соседи, которые и позвонили в спасательную службу.
Однако спасти хозяев дома не удалось – 34-летний мужчина и его 30-летняя жена погибли на месте происшествия.
По данным спасателей, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем во время курения в нетрезвом состоянии.
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