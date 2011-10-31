На Волыни во время пожара погибла семейная пара

В Волынской области во время пожара в доме погибла семейная пара.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС в Волынской области.

Трагедия произошла вчера в селе Розничи Маневицкого района - сильный дым из окон жилой комнаты заметили соседи, которые и позвонили в спасательную службу.

Однако спасти хозяев дома не удалось – 34-летний мужчина и его 30-летняя жена погибли на месте происшествия.

По данным спасателей, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем во время курения в нетрезвом состоянии.