На Волыни во время пожара погибла семейная пара

16:14, 31 октября 2011
Новости регионов
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Мужчина курил в постели

В Волынской области во время пожара в доме погибла семейная пара.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС в Волынской области.

Трагедия произошла вчера в селе Розничи Маневицкого района - сильный дым из окон жилой комнаты заметили соседи, которые и позвонили в спасательную службу.

Однако спасти хозяев дома не удалось – 34-летний мужчина и его 30-летняя жена погибли на месте происшествия.

По данным спасателей, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем во время курения в нетрезвом состоянии.

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