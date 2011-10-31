Хмельнитчина: все сироты будут в детдомах семейного типа

В Хмельницкой области за пять лет все дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, будут охвачены семейными формами воспитания.

Как передает корреспондент УНИАН, это пообещал председатель Хмельницкой областной государственной администрации Василий ЯДУХА сегодня на пресс-конференции.

По его словам, на территории области 78% детей-сирот охвачены детскими домами семейного типа. Однако такой показатель “не удовлетворяет руководство края”.

“Европейские страны давно избавились от домов-интернатов. У них все дети находятся в детских домах семейного типа и семьях”, - сказал руководитель области.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области на учете в службах детей находятся 2 тыс. 386 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Всего в регионе создано 13 детских домов семейного типа, где воспитывается 90 детей, и 77 приемных семей, в которых находятся 117 детей.