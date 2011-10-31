Для выпускников детдомов откроется Школа адаптации

В Севастополе в ближайшее время откроется Школа адаптации для выпускников детских домов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила представитель общественной организации "Севастопольские мамы" Юлия КУРГАНСКАЯ.

По словам Ю.КУРГАНСКОЙ, данный проект будет реализован организацией «Севастопольские мамы» совместно с благотворительным фондом «Друзья Детей» (г.Киев).

Школа адаптации откроется в ноябре 2011 года, ее девизом станет «Будь уверен!».

Работа психологов и специалистов будет направлена на личностный рост ребят, обучение основам стратегического планирования (в том числе своего бюджета), методике поиска работы и составления грамотного резюме.

Также работники школы будут уделять внимание вопросам полового воспитания, дружбы, любви, преданности и ответственности. В рамках занятий ребята познакомятся с общественным устройством взрослой самостоятельной жизни, получат навыки социальной адаптации в современном обществе.

Кроме того, в ходе занятий воспитанники школы получат практические советы по ведению хозяйства и обустройству быта, сообщила Ю.КУРГАНСКАЯ.

Занятия для молодых людей будут проходить на базе «Центра туризма, краеведенья, спорта и экскурсий учащейся молодежи». В проекте примут участие выпускники детских домов, в настоящее время проживающие в социальном общежитии для детей-сирот, а также те дети, которые на сегодня находятся в детских домах и готовятся к вступлению во взрослую жизнь.