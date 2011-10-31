В Ривненской райбольнице обнаружили финансовые нарушения

В Ривненской области, в Березновской центральной районной больнице, работники Контрольно-ревизионного управления зафиксировали потери финансовых и материальных ресурсов вследствие нарушений законодательства на сумму 236,57 тыс. грн., а также факты других нарушений финансовой дисциплины на почти 475 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КРУ в Ривненской области, в частности, ревизоры обнаружили, что в результате неправильного установления должностных окладов, незаконных выплат материальной помощи и отпускных, работникам больницы было незаконно выплачено 66 тыс. грн. заработной платы. Вместе с тем, ревизия установила, что из-за непроведения индексации зарплат медперсонал больницы недополучил 108,32 тыс. грн.

По сообщению КРУ, также работники ведомства обнаружили ряд других нарушений. В частности, факты завышения стоимости строительных работ, приобретения медицинских препаратов без проведения тендерных процедур, завышения и занижения в учете стоимости активов, ценностей и сумм убытков.

По материалам ревизии выставлены требования относительно возмещения ущерба и привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях финансово-бюджетной дисциплины.

На девять должностных лиц составлены протоколы об административном правонарушении.

Информация об обнаруженных нарушениях направлена в правоохранительные органы.