В Харькове врач требовал 5 тыс. грн. взятки

...за фиктивный больничный

В Харькове разоблачен врач, требовавший и получившиц от менеджера частного предприятия 5 тыс. грн. взятки за выдачу фиктивного листа временной нетрудоспособности. Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

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