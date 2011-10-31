Ривненщина: медикаментами отравились сестрички 5-ти и 3-х лет
11:32, 31 октября 2011Новости регионов
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В тяжелом состоянии
В селе Перекалье Ривненской области медикаментами отравились 5-летняя и 3-летняя сестры.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в области.
Девочки были госпитализированы вечером 30 октября в реанимацию Демидовской районной больницы с диагнозом «острое медикаментозное отравление» в тяжелом состоянии.
По состоянию на сегодняшнее утро жизни двух сестер уже ничего не угрожает. Сейчас усилия врачей направлены на спасение их здоровья.
Выясняются все обстоятельства, приведшие к отравлению детей.
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