Ривненщина: медикаментами отравились сестрички 5-ти и 3-х лет

В селе Перекалье Ривненской области медикаментами отравились 5-летняя и 3-летняя сестры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в области.

Девочки были госпитализированы вечером 30 октября в реанимацию Демидовской районной больницы с диагнозом «острое медикаментозное отравление» в тяжелом состоянии.

По состоянию на сегодняшнее утро жизни двух сестер уже ничего не угрожает. Сейчас усилия врачей направлены на спасение их здоровья.

Выясняются все обстоятельства, приведшие к отравлению детей.