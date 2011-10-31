Житомирщина: реализуется проект по охране материнства

На Житомирщине приступили к реализации нового национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на внеочередной сессии областного совета.

Начало положено изменением названия и утверждением устава нового областного коммунального учреждения «Житомирский областной перинатальный центр». Теперь он будет называться «Житомирский областной центр охраны здоровья матери и ребенка». Эта процедура была необходимой, поскольку она даст возможность получить из государственного бюджета средства в рамках реализации национального проекта.

Проект предусматривает создание в Украине в разных областях региональных перинатальных центров на базе существующих областных родильных стационаров путем высокотехнологичной реконструкции помещений и дооснащения высокотехнологичным оборудованием, отметили в пресс-службе облсовета.

«Поданы соответствующие документы в Тендерную палату, и в начале декабря областной центр уже сможет получить 27 миллионов из государственного бюджета», - говорится в сообщении.

Новый центр будет обслуживать весь цикл – от рождения женщины и до того, как она станет матерью. Здесь будет генетическое, гинекологическое, родильное отделение и отделение выхаживания новорожденных.

Действующий в Житомире центр уже готов на 75%. Но для того, чтобы готовность была 100%, нужно открыть еще два отделения – реконструктивной гинекологии (лечение бесплодия) и отделения второго этапа выхождения новорожденных.

Полностью завершить проект по созданию современного перинатального центра в Житомире планируют до конца 2012 года.