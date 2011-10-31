В угольной отрасли смертельный травматизм вырос на 20%

Количество случаев смертельного травматизма в угольной отрасли Украины за 9 месяцев текущего года увеличилось более чем на 20%.

Об этом УНИАН сообщили в Госгорпромнадзоре Украины.

В сообщении отмечается, что за 9 месяцев текущего года на украинских угольных предприятиях произошло 3218 случаев травматизма, из которых 125 –со смертельным исходом. Общий травматизм по сравнению с аналогичным периодом 2010 года снижен на 413 случаев (или 12%), однако количество погибших увеличилось на 23 человека (22,5%).

Чаще всего к гибели работников приводили взрывы газа метана (27% от общего количества). Столько же смертельных случаев произошло в результате обрушений угля и пород кровли. Причиной еще 15% смертей на производстве стало действие движущихся предметов и деталей – эксплуатация подземного локомотивного и конвейерного транспорта.

14% случаев смерти горняков - результат сердечно-сосудистых заболеваний.

Наибольшее количество случаев травматизма со смертельным исходом произошло среди горнорабочих очистного забоя (32% от общего количества). Также наиболее травмоопасными профессиями названы «горнорабочий подземный» (26%) и «электрослесарь подземный» (9%).

Всего за январь-сентябрь 2011 года Госгорпромнадзор в угольной отрасли выявил более 381 тыс. нарушений требований законов и других нормативно-правовых актов в сфере охраны труда. При этом в случае угрозы жизни и здоровью трудящихся должностные лица ведомства в более чем 13 тысячах случаев временно останавливали производство и выполнение работ.

По результатам работы за этот период в Госгорпромнадзоре отмечают, что актуальными проблемами в угольной отрасли остаются высокий уровень травматизма и аварийности, проведение эффективного государственного надзора и неурегулированность на законодательном уровне экономических рычагов влияния на работодателей.