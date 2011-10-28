В Краматорске производили фальсифицированную водку

Подпольный цех по производству фальсифицированной ликеро-водочной продукции ликвидирован в Краматорске Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, цех действовал на протяжении 6 месяцев, организовал его 50-летний ранее судимый мужчина.

Производительность составляла в среднем до 500 ящиков в неделю, распространялся суррогат на территории всей Донецкой области.

Розничная цена продукции составляла около 20 грн. за бутылку, а себестоимость затратной части на производство водочного фальсификата - 5 грн.

В результате проведенных обысков было изъято около 500 л спирта, 11 тысяч этикеток с логотипами различных торговых марок, свыше 10 тысяч пустых водочных бутылок, 120 ящиков с готовой фальсифицированной продукцией, 11 тысяч марок акцизного сбора, более 12 тысяч пробок и 4 механизма для закупоривания бутылок.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление алкогольных напитков путем открытия подпольных цехов либо с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, или совершенное лицом, которое ранее было осуждено по этой статье).