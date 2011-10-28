В собственность государства возвращен санаторий “Львов”
14:59, 28 октября 2011Новости регионов
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По иску прокурора Шевченковского района г. Львова Хозяйственный суд Львовской области 26 октября признал за государством в лице Фонда государственного имущества Украины право собственности на имущественный комплекс «Санаторий «Львов», который «незаконно передан в собственность дочернему предприятию «Санаторий «Львов» закрытого акционерного общества лечебно-оздоровительных заведений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница».
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.
В сообщении отмечается, что в соответствии с решением суда, "Укрпрофздравница" должна возвратить указанное имущество в государственную собственность.
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