В собственность государства возвращен санаторий “Львов”

По иску прокурора Шевченковского района г. Львова Хозяйственный суд Львовской области 26 октября признал за государством в лице Фонда государственного имущества Украины право собственности на имущественный комплекс «Санаторий «Львов», который «незаконно передан в собственность дочернему предприятию «Санаторий «Львов» закрытого акционерного общества лечебно-оздоровительных заведений профсоюзов Украины «Укрпрофздравница».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что в соответствии с решением суда, "Укрпрофздравница" должна возвратить указанное имущество в государственную собственность.