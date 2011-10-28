В Харькове из-за бешенства введен карантин

В двух районах Харькова из-за выявления случаев заболевания животных бешенством введены карантинные ограничения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, такое решение сегодня было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам главного государственного инспектора ветеринарной медицины Харькова Геннадия ПИЩАНСКОГО, в Дзержинском и Киевском районах города 25 октября было зафиксировано по одному случаю укуса людей бешеными котами.

На сегодняшний день состояние пострадавших удовлетворительное, проявлений признаков заболевания бешенством пока нет.

Карантин будет длиться два месяца.

По данным городского совета, всего с начала года в Харьковской области зарегистрировано 56 случаев бешенства у животных, в том числе в Харькове - восемь (семь - у кошек, один - у летучей мыши).