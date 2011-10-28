Виннитчина: за сутки от переохлаждения умерли 3 человека

В Винницкой области в течение суток три человека умерли от переохлаждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС в Винницкой области.

В частности, 27 октября в селе Беликовцы Жмеринского района было обнаружено два труппа - мужчины и женщины - без признаков насильственной смерти. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, которая установила, что они умерли в состоянии сильного алкогольного опьянения в результате переохлаждения. Погибшими оказались 54-летний житель г. Жмеринка и 55-летняя жительница с. Станиславчик Жмеринского района. Со слов свидетелей установлено, что погибшие жили в с. Беликовцы и вели аморальный образ жизни.

В этот же день около 19.00 в Жмеринке дети возле гаражей нашли 39-летнюю женщину без признаков жизни. Ее тело было доставлено в Тульчинскую районную больницу. Установлено, что женщина умерла от общего переохлаждения.