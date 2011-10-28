Хмельнитчина - на первом место по распространенности ВИЧ

На 1 октября этого года Хмельницкая область среди других западных областей занимает первое место по распространенности ВИЧ-инфекции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник Управления здравоохранения Хмельницкой ОГА Наталия СВЕСТУН.

По ее словам, распространенность ВИЧ-инфекции составляет 142,7 на 100 тыс. населения - 1899 человек, из которых 65% мужчин и 35% женщин, 82,4% городских жителей и 17,6% сельских жителей.

“Среди ВИЧ-инфицированных, которые находятся на учете, подавляющее большинство составляют лица репродуктивного и трудоспособного возраста 18-49 лет (92%), молодых людей в возрасте 18-24 года (14%)”, - отметила Н.СВЕСТУН.

Она подчеркнула, что эпидситуация по ВИЧ-инфекции/СПИДу в области остается напряженной. В частности, увеличивается доля женщин (с 31,5% в 2005 г. до 42% в 2011 г.). Распространяется эпидемия также и среди сельского населения – за последние шесть лет доля жителей села, больных ВИЧ-инфекцией/СПИД, увеличилась почти втрое (в 2005 г. – 10,8%, в 2007 г. – 20,2%, в 2008 г. – 27,9%, в 2011 г. - 30,9%).

Кроме того, уровень заболеваемости СПИДом увеличился на 64%, по сравнению с прошлым годом, и достиг 9,5 на 100 тыс. населения (127 человек) против прошлогоднего 5,8 (78 человек). Также увеличился уровень смертности от СПИДа – 3,5 на 100 тыс. населения (47 человек) против прошлогоднего 2,9 (39 человек).