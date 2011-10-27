Выловленную браконьерами рыбу, передали детской больнице

Экологические инспекторы передали детской больнице в Луганске 105 кг выловленной браконьерами рыбы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Факт браконьерства был выявлен во время рейдовой проверки в районе поселка Крижский Марковского района Государственной экологической инспекцией в Луганской области. Неизвестными лицами на пруду было установлено 650 метров сетки. Инспекцией изъяты сетки и 105 кг рыбы вида карп и толстолобик. Рыбу передали в 3-ю детскую многопрофильную больницу Луганска.

Готовятся материалы для направления в Марковское РО УМВД в Луганской области для установления виновных лиц.