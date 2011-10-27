Выловленную браконьерами рыбу, передали детской больнице
18:43, 27 октября 2011Новости регионов
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В Луганске
Экологические инспекторы передали детской больнице в Луганске 105 кг выловленной браконьерами рыбы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
Факт браконьерства был выявлен во время рейдовой проверки в районе поселка Крижский Марковского района Государственной экологической инспекцией в Луганской области. Неизвестными лицами на пруду было установлено 650 метров сетки. Инспекцией изъяты сетки и 105 кг рыбы вида карп и толстолобик. Рыбу передали в 3-ю детскую многопрофильную больницу Луганска.
Готовятся материалы для направления в Марковское РО УМВД в Луганской области для установления виновных лиц.
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