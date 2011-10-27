Пьяная роженица заживо похоронила младенца, врачи спасли

В Ривненской области медики и правоохранители спасли новорожденного младенца, которого пьяная роженица заживо похоронила.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, сегодня неизвестная женщина сообщила в дежурную часть Березновского районного отдела внутренних дел о том, что, как она полагала, ее соседка закопала в землю своего новорожденного ребенка.

На месте происшествия было установлено, что 30-летняя женщина на седьмом месяце беременности сегодня, около 5.00 утра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, родила, как ей показалось, мертвую девочку. Роженица сразу похоронила младенца.

Правоохранители быстро осмотрели место происшествия, нашли свежую «могилку», руками убрали верхний холодный слой земли и увидели ребенка, который, находясь под землей, из последних сил боролся за жизнь. Девочку достали на поверхность. Она была завернута лишь в тоненькую ткань, тело и головка были грязными от влажной земли.

Новорожденную доставили в больницу, где ее накормили и отогрели.

По словам медиков, сейчас жизни девочки уже ничто не угрожает, за ней установлен надзор.

В то же время, правоохранители сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 15 (покушение на преступление) и части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в больнице сообщили, что спасенной девочке уже подобрали имя – Виктория, в честь врача, которая оказывала первую помощь, а также в честь победы над смертью.