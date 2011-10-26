Детские больницы и роддома Киева получили вакцины

Детские лечебно-профилактические заведения и роддома Киева получили иммунобиологические препараты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по данным Главного управления здравоохранения КГГА, для проведения профилактических прививок, в частности детскому населению, лечебно-профилактические заведения и роддома Киева получили иммунобиологические препараты. Препараты, поставленные Министерством здравоохранения Украины, закуплены в централизованном порядке за средства государственного бюджета.

На сегодняшний день роддома и детские лечебно-профилактические заведения столицы обеспечены вакцинами для профилактики: туберкулеза, гепатита В (для новорожденных), полиомиелита, коклюша, дифтерии и столбняка с ацелюлярным компонентом (Инфанрикс), паротита, краснухи, кори, паротита и краснухи (комбинированная вакцина Приорикс).

Также имеется комбинированная вакцина (Пентаксим) для иммунопрофилактики коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и полиомиелита.

Как заверили в профильном управлении КГГА, поставки иммунобиологических препаратов для профилактики инфекционных заболеваний продолжаются.