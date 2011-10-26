В Кировограде презентовали пособие для родственников онкобольных

Сегодня в Кировограде в областном онкологическом диспансере президент благотворительного международного фонда «AICM» Кристиан КАРРЕР (Франция) презентовал пособие, написанное совместно с кировоградскими врачами «Если у близкого вам человека обнаружили рак».

Как передает корреспондент УНИАН, К.КАРРЕР, который является соавтором издания, сообщил, что каждый четвертый человек в мире в своей жизни сталкивается с раковым заболеванием либо у себя, либо у своих близких.

«Болезнь следует воспринимать не как трагедию, а как препятствие, которое нужно преодолевать на своем жизненном пути. Наша брошюра – это практическая и психологическая помощь людям, близким которых поставили страшный диагноз. Мы учим их быть оптимистами», - отметил К.КАРРЕР.

По его словам, соавторами книги стали главный врач Кировоградского областного онкологического диспансера Константин ЯРИНИЧ и известный украинский писатель Андрей КУРКОВ. Брошюра вышла тиражом 90 тысяч экземпляров на украинском и русском языках (по 45 тысяч).

Как отметил К.КАРРЕР, издание не является обычным переводом с французского, а полноценным произведением, в котором отражен опыт работы врачей-онкологов. Лексика книги общедоступна для восприятия, медицинские термины адаптированы для понимания обычным человеком. Брошюру планируют бесплатно распространять на территории Украины через специализированные онкологические заведения.

Председатель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН отметил, что берет на себя обязательство издать для области дополнительный тираж пособия.