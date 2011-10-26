Хмельнитчина: сокращено 827 штатных должностей медиков

В Хмельницкой области с начала года в лечебно-профилактических учреждениях сокращено 827 штатных должностей, в том числе 387 должностей медицинского персонала (46,9%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления здравоохранения Хмельницкой ОГА Наталия СВЕСТУН на коллегии облгосадминистрации.

«Наиболее активно оптимизация штатных расписаний проведена в Красиловском районе, где сокращено 100 должностей, Новоушицком - 82, Шепетовском - 71, Чемеровецком - 68,5, Дунаевецком - 62,5», - заявила она.

Кроме этого, по ее словам, в результате оптимизации врачебных должностей 389 человек были трудоустроены на другие должности. 420 человек уволены, из них 151 (36% всех) медицинский работник, в том числе 80 - пенсионного возраста.

«При проведении оптимизации медицинским работникам трудоспособного возраста предлагались другие должности, однако не все согласились на переводы”, - уточнила Н.СВЕСТУН.

Она заметила, что после проведенной оптимизации штатного расписания остается высоким количество штатных должностей работающих в здравоохранении в расчете на 10 тысяч населения.

Как сообщал УНИАН, в сентябре министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заявлял, что в Украине дефицит медиков составляет почти 47 тысяч единиц.

А.АНИЩЕНКО лично обратился к руководителям областей с ходатайством об обеспечении социальной защиты медиков и поднятии престижа их труда.

По словам министра, в результате целого ряда факторов в учреждениях здравоохранения наблюдается чрезвычайно высокая текучесть врачей и медицинских сестер, особенно молодых специалистов, в первую очередь в результате неудовлетворительных условий труда и быта, из-за отсутствия жилья для врачей и эмиграционных процессов. Это ставит под угрозу качество и доступность медицинской помощи для населения, особенно в сельских районах.